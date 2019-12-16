Sultanbeyli'de kaza anı kameraya yansıdı - Son Dakika
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Sultanbeyli'de kaza anı kameraya yansıdı

6 saat önce

Sultanbeyli'de, seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarpıp yan yattı.

Sultanbeyli'de, seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarpıp yan yattı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ahmet Yasevi Mahallesi Camlık Caddesi üzerinde 12 Aralık günü saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Caddede hızla ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki 2 araca çarparak yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipler, yaralıları çevredeki hastaneler kaldırdı.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Caddede hızla ilerleyen otomobilin park halindeki araçlara çarptıktan sonra devrildiği görülüyor.

Sultanbeyli'de kaza anı kameraya yansıdı

Sultanbeyli, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:13 Kaynak: DHA
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