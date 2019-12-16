Sultanbeyli'de kaza anı kameraya yansıdı - Son Dakika

Olay, Ahmet Yasevi Mahallesi Camlık Caddesi üzerinde 12 Aralık günü saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Caddede hızla ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki 2 araca çarparak yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipler, yaralıları çevredeki hastaneler kaldırdı.
OLAY ANI KAMERADAOlay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Caddede hızla ilerleyen otomobilin park halindeki araçlara çarptıktan sonra devrildiği görülüyor.