Sultanbeyli'de kaza sonrası kavga: Tekme, yumruk ve bıçaklar havada uçuştu - Son Dakika
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Sultanbeyli'de kaza sonrası kavga: Tekme, yumruk ve bıçaklar havada uçuştu

04.08.2022 16:11
Sultanbeyli'de kaza sonrası kavga: Tekme, yumruk ve bıçaklar havada uçuştu

Sultanbeyli'de kaza yapan 2 grup, birbirine girdi.

Sultanbeyli'de kaza yapan 2 grup, birbirine girdi. Bıçakların ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada, 2 kişi bıçakla yaralanırken polislerin iki grubu güçlükle ayırdığı kavga anı ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi Fatih Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, trafik kazası nedeniyle 2 grup birbirine girdi. Bıçakların, yumrukların havada uçuştuğu kazada 2 kişi bıçakla yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, polis ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri kavgayı güçlükle durdurmaya çalışırken havaya ikaz atışları yapıldı. Bıçaklı kavga sonrası olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Sağlık ekipler ise kavgada yaralanan 2 kişiyi Marmara Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polislerin iki grubu güçlükle ayırdığı kavga anları ise vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kavgaya karışan taraflardan Dinçer Bucu, "Tanıdık bir abimiz kaza yapıyor. Karşı taraf da kaza yaptıktan sonra tanıdık abi de tutanak tutalım diye arabadan iniyor. Karşı taraf da küfür ediyor. 5 kişi toplanarak tekrardan geliyorlar. Ondan sonra işte burada yumruklu, bıçaklı kavga oldu. Bizim arkadaşlarımız da geldi. Sonra beraber birbirimize giriyoruz. Karşı taraf bıçak çıkarıyor, abimize bıçağı vuruyor. Sonra polisler geldi. Müdahale etti" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Fatih, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultanbeyli'de kaza sonrası kavga: Tekme, yumruk ve bıçaklar havada uçuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de kaza sonrası kavga: Tekme, yumruk ve bıçaklar havada uçuştu - Son Dakika
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