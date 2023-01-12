Sultanbeyli'de kiracısından fazlan kira isteyen dükkan sahibi, dükkanın önüne kamyonla kum döktürdü

Sultanbeyli'de bir oto aksesuar dükkanının sahibi, sözleşme yenilediği kiracısıyla, sözleşmede yazan 7 bin TL'ye rağmen ilk 6 ay 15 bin TL sonraki 6 ay 20 bin TL olacak şekilde yeni bir kira sözleşmesi yapmak isteyince tartışma yaşadı. Dükkan sahibi, dükkanın önüne bir kamyon getirterek yığınla kum döktürdü. Dükkanın kiracısı, dükkan önündeki kum yığınını görünce şaşkınlık yaşadı. Dükkan sahibinin toprağı döktürdüğü anlar kameraya yansıdı.

Olay, Sultanbeyli'de Hamidiye Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde bulunan bir oto aksesuar dükkanının önünde gerçekleşti. İddiaya göre dükkanın kiracısı Özkan Çalık, önceden 5 bin TL kira ödediği dükkan sahibi Salih Yılmaz ile yeni kira sözleşmesi için anlaştı. Dükkanın kiracısı ile sahibi, aylık 7 bin liralık sözleşmeye 2022'nin Kasım ayında imza attı. Kiracı Özkan Çalık, dükkan sahibi Salih Yılmaz'ın talebi üzerine 6 aylık kirayı da peşin verdi. Fakat birkaç gün sonra Salih Yılmaz kiracısı Özkan Çalık'ı arayarak 'siz beni kandırdınız' dedi ve daha fazla kira talebinde bulundu. Dükkan sahibinin yeni sözleşmede ilk 6 ay 15 bin TL sonraki 6 ay 20 bin TL istemesi üzerine dükkan sahibi ile kiracı arasında anlaşmazlık yaşandı. Bugün sabah saatlerinde de dükkan sahibi Salih Yılmaz bir kamyonu getirterek dükkanın önüne kum yığını döktürdü. Dükkanının önün kum yığını ile kapandığını gören kiracı Özkan Çalık şaşkınlık yaşadı. Çalık konu ile ilgili şikayetçi olacağını belirtti.

Dükkan kiracısı Özkan Çalık, "2023'ün sözleşmesini 2022'nin 11'nci ayında yeniledik. Dedik ki 'biz yılbaşı gelince yapalım.' O da 'hayır benim kafam rahat olacak şimdiden sözleşme yapalım' dedi. 5 bin lira kira veriyorduk 7 bin lira yaptık, anlaştık. 6 aylık peşin kira istedi onu da yatırdık. Kontratın süresi vardı yeniledik. 2023'ün kontratının 6 aylık parasını peşin yatırdık. 1'inci ayın 3'ünde yatırdık, 5'inde bizi telefonla 'siz beni dolandırdınız, kandırdınız' diye mesajlar attı. Tekrar yeni kontrat yapmamızı istedi. Daha fazla kira istedi, '15 bin lira kira olacak ya da dükkanımdan çıkın' dedi. 6'ıncı aydan sonra da 20 bin lira olacağını söyledi. Biz buna ılımlı şekilde yaklaştık. Ama ılımlı yaklaşmamızdan bizi korkak olarak ilan edip bizim üstümüze geldi. Tehdit mesajları var. 'Ben kefenimi giydim sizi oradan ölü ya da diri de olsa oradan çıkartacağım' diye mesajlar var. Karakolda suç duyurusunda bulunacağız. Sabah gelince, dükkanımızın önüne kum döktürmüş. Kamyoncu arkadaşı da dükkana dolgu yapacağım diye kandırmış. Dükkanımızı açamıyoruz" dedi.

Diğer kiracısından da 20 bin TL istedi

Dükkan sahibi Salih Yılmaz'ın önüne kum döktürdüğü dükkanın yanındaki dükkanın da sahibi olduğu ve oradaki kiracısından 20 bin TL istediği öğrenildi. 20 bin TL kirayı karşılayamayacağını belirten kiracı Derya Karakartal ise sözleşme yenilemeyerek dükkandan ayrıldı. Derya Karakartal, "Ben bir yıldır burada faaliyet gösteriyordum. Benim kiram 6 bin liraydı. 10 bin lira teklif etmeyi düşünüyordum adam kalktı benden 20 bin lira kira istedi. Ben de o parayı ödeyemeyeceğim, sözleşmem de bitti diye çıkmaya mecbur kaldım. Cumartesi günü sözleşmem doldu pazartesi günü dükkanı sabah teslim ettim diye benden depozitomdan iki günlük para kesmiştir" dedi.

Dükkan önüne kum döküldüğü anlar kamerada

Kiracısıyla anlaşamayan dükkan sahibinin dükkanın önüne kamyon yanaştırarak kum döktürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL