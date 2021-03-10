Sultanbeyli'de kısa film yarışmasının başvuruları başladı - Son Dakika

Sultanbeyli'de kısa film yarışmasının başvuruları başladı

10.03.2021 15:40
Sultanbeyli'de kısa film yarışmasının başvuruları başladı, System.String[]

Kültüre ve sanata önem veren Sultanbeyli Belediyesi, uluslararası kısa film yarışması düzenliyor.

Kültüre ve sanata önem veren Sultanbeyli Belediyesi, uluslararası kısa film yarışması düzenliyor. 4-5 Haziran tarihlerinde yapılacak olan yarışmanın son başvuru tarihi 30 Nisan.

Sinemanın birleştirici gücünden ilham alan bir yaklaşımla 4-5 Haziran tarihlerinde ilki gerçekleştirilecek Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın başvuruları başladı. Yarışma başvuruları 30 Nisan'a kadar alınmaya devam edilecek.

Yarışmada ilk yılın özel ödülü "yunus emre" anısına verilecek

Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması, her yıl belirlenen değerli bir ismin anısına özel ödül verecek. Yarışmanın ilk yılında verilecek özel ödül ise vefatının 700. yıl dönümü sebebiyle UNESCO tarafından kabul edilen Yunus Emre ve Türkçe Yılı kapsamında, Anadolu'da Türkçe şiirin öncülüğünü yapan, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre anısına verilecek.

Kısa filmlere ilk yıldan itibaren dev destek

Kurmaca, animasyon ve deneysel türlerdeki kısa filmlerin yer alacağı yarışmada en iyi film 15 bin TL ödülüne uzanırken, ikinci olan film 10 bin TL, üçüncü olan film ise 7 binTL para ödülünün sahibi olacak. Yarışmada yer alan tüm kısa filmler aynı zamanda bu yıl Yunus Emre anısına verilecek olan 10 bin TL'lik özel ödül için de aday olacak. 10 filmin yarışacağı uluslararası kategoride ise birinci olan film bin Euro para ödülünün sahibi olacak.

Ödül almayan 6 filme 2 bin TL'lik telif ücreti

Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması, kısa film yönetmenlerinin maddi ve manevi emeklerinin karşılığını da karşılıksız bırakmayacak. Bu kapsamda ödül kazanacak dört film dışındaki altı filme de yarışma tarafından 2 bin TL'lik telif verilecek. Kısa film yönetmenlerinin emeğine saygı anlamında filmler için harcanan emek, yapılan masraf ve gösterimleri düşünülerek verilecek telif ücreti, diğer festival ve yarışmalar için de farkındalık oluşturacak.

Kısa filme katkı ödülü

Benzer kısa film yarışma ve festivallerinden farklı olarak bir yenilik daha sunacak Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda, uzun yıllardır kısa film sektörüne olan yaptıklarıyla tanınmış bir isme Kısa Filme Katkı Ödülü takdim edilecek.

Başkan Hüseyin Keskin, "Yarışmamız önemli bir misyon üstlenecek"

Sultanbeyli'de kültür sanat alanında çok sayıda proje ve etkinliği hayata geçirdiklerini ifade eden Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, bu alanda önemli bir organizasyonu daha gerçekleştiriyor olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Hedeflerinin kısa film alanında nitelikli yapımların artması ve yeni yeteneklerin ortaya çıkması olduğunu belirten Başkan Kesin, şunları söyledi: "Türk sineması özellikle son yıllarda uluslararası alanda çok önemli başarılara imza atıyor. Yönetmenlerimiz saygın festivallerde ödüller alırken filmlerimiz dünyanın dört bir yanında beğeniyle karşılanıyor, takdir topluyor. Bu başarılar bizleri de mutlu ediyor. Arzumuz sinemamızın yurt içi ve yurt dışında da bu başarıları sürdürmesi ve hak ettiği noktalara gelebilmesi. Gerek sinemacılarımızın desteklenmesi ve gerekse bu alana yeni yeteneklerin kazandırılması noktasında bizler de üzerimize düşeni yapmaya, imkanlarımız ölçüsünde sinemamıza katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu yıl ilkini düzenleyeceğimiz yarışmamızın önemli bir misyon üstleneceğine inanıyorum." dedi.

Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması'na başvurular 30 Nisan tarihine kadar www.sultanbeylikisafilm.com adresinden yapılabilecek. - İSTANBUL

Sultanbeyli'de kısa film yarışmasının başvuruları başladı

Sultanbeyli Belediyesi, Türk Lirası, Kısa Film, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de kısa film yarışmasının başvuruları başladı - Son Dakika


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