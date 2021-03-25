Sultanbeyli'de kısıtlamayı delen sürücü minibüs ile kafa kafa çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Sultanbeyli'de kısıtlamayı delen sürücü minibüs ile kafa kafa çarpıştı: 2 yaralı

25.03.2021 01:21
Sultanbeyli'de kısıtlamayı delen sürücü minibüs ile kafa kafa çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Sultanbeyli'de alkollü olduğu iddia edilen gençler kısıtlamayı da delerek servis minibüsü ile kafa kafa çarpıştı.

Sultanbeyli'de alkollü olduğu iddia edilen gençler kısıtlamayı da delerek servis minibüsü ile kafa kafa çarpıştı. Kaza sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza yapan sürücü ise polislere zorluk çıkartarak alkolmetreyi üflemedi. Kazaya sebebiyet veren araçta ise alkol kutuları çıktı.

Olay saat 00.00 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi Çamlık Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çamlık Caddesi üzerinde seyir halinde olan ford marka 06 BP 3488 plakalı alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücü Yasin D. aşırı hız sonucu karşı şeride geçerek Mercedes marka 34 LCJ 312 plakalı Cafer isimli servis minibüsü ile kafa kafa çarpıştı. Çarpışma sonucu 06 BP 3488 plakalı araçta bulunan yabancı uyruklu İran'lı bir şahıs araç içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan İran uyruklu yabancı şahsı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza sonrası ise alkollü olduğu iddia edilen Yasin D. polis ekiplerine zorluk çıkartarak alkolmetreyi üflemek istemedi. Daha sonrasında hafif yaralanan Yasin D. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kazaya sebebiyet veren araçta alkol kutularına rastlanırken oluşan hasar ise kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

Kazayı gören vatandaşlardan biri ise," Hızlı bir şekilde geliyordu. Refüjde çarptıktan sonra karşıdan gelen servis ile kafa kafa girdi. Sağ taraftaki kişinin durumu ağırdı. Şoför durumu inkar etti kazayı ben yapmadım diye. Ama yalan söylüyordu" diye konuştu. - İSTANBUL

Sultanbeyli'de kısıtlamayı delen sürücü minibüs ile kafa kafa çarpıştı: 2 yaralı
Sultanbeyli'de kısıtlamayı delen sürücü minibüs ile kafa kafa çarpıştı: 2 yaralı
Sultanbeyli'de kısıtlamayı delen sürücü minibüs ile kafa kafa çarpıştı: 2 yaralı
Sultanbeyli'de kısıtlamayı delen sürücü minibüs ile kafa kafa çarpıştı: 2 yaralı
Sultanbeyli'de kısıtlamayı delen sürücü minibüs ile kafa kafa çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil, Alkol, Kaza, BP, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultanbeyli'de kısıtlamayı delen sürücü minibüs ile kafa kafa çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 yendi 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 yendi Mesut Özil, Josef de Souza ve Felipe Melo'dan A Milli Takım'a destek paylaşımı Mesut Özil, Josef de Souza ve Felipe Melo'dan A Milli Takım'a destek paylaşımı AK Parti'den kalabalık kongre görüntülerine yanıt: Yatay çekildiği için öyle gözüküyor AK Parti'den kalabalık kongre görüntülerine yanıt: Yatay çekildiği için öyle gözüküyor Milli yıldızın penaltı vuruşu öncesi verdiği direktif sosyal medyada gündeme oturdu Milli yıldızın penaltı vuruşu öncesi verdiği direktif sosyal medyada gündeme oturdu Fotoğrafının asılmasını yasaklayan Mansur Yavaş: Orası benim kişisel şirketim değil Fotoğrafının asılmasını yasaklayan Mansur Yavaş: Orası benim kişisel şirketim değil Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 kişilik A takımı şekillendi! Binali Yıldırım'a yeni görev Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 kişilik A takımı şekillendi! Binali Yıldırım'a yeni görev 3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara 3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara
Mansur Yavaş: Şu anda oy oranım yüzde 60 Mansur Yavaş: Şu anda oy oranım yüzde 60         
01:16
Alkollü sürücü, çakarlı otomobiliyle polis aracına çarptı Alkollü sürücü, çakarlı otomobiliyle polis aracına çarptı         
00:48
AB ve ABD Doğu Akdeniz'de gerginliğin kalıcı olarak düşürülmesi için birlikte çalışacak AB ve ABD Doğu Akdeniz'de gerginliğin kalıcı olarak düşürülmesi için birlikte çalışacak         
00:39
Kraliyetten ayrılan Prens Harry'nin yeni işi belli oldu Kraliyetten ayrılan Prens Harry'nin yeni işi belli oldu         
00:16
Uyuşturucu karteli liderinin cansız bedeni, şehir meydanındaki parkta poşete sarılı halde bulundu Uyuşturucu karteli liderinin cansız bedeni, şehir meydanındaki parkta poşete sarılı halde bulundu         
23:38
Avrupa Konseyi'nden Demirtaş uyarısı: Haziran'a kadar derhal tahliye edin Avrupa Konseyi'nden Demirtaş uyarısı: Haziran'a kadar derhal tahliye edin         
23:14
Ünlü anketçiden gündemi değiştirecek iddia: Tansu Çiller Dışişleri Bakanı olacak Ünlü anketçiden gündemi değiştirecek iddia: Tansu Çiller Dışişleri Bakanı olacak         
22:38
Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi         
18:42
G.Saray'ın eski yengesinden yıllar sonra gelen itiraf: Onu güçlükle durdurabildim G.Saray'ın eski yengesinden yıllar sonra gelen itiraf: Onu güçlükle durdurabildim         
18:08
AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı         
17:57
İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti         
15:46
Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu         
15:22
AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı         
14:45
2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi         
14:25
Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum         
12:42
Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı         
10:17
Öğretmeni hayatını kararttı! Teslim olan kadın terörist, HDP binasından Gara Dağı'na uzanan hikayesini anlattı Öğretmeni hayatını kararttı! Teslim olan kadın terörist, HDP binasından Gara Dağı'na uzanan hikayesini anlattı         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2021 01:26:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sultanbeyli'de kısıtlamayı delen sürücü minibüs ile kafa kafa çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei