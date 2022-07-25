SULTANBEYLİ'DE KONSERDE KAVGA

SULTANBEYLİ Kent Meydanı'nda düzenlenen konserde iki grup arasında kavga çıktı. Aralarında müzisyenlerin de olduğu çok sayıda kişi yaralanırken, kavgayı polis ayırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin semt festivalleri kapsamında Sultanbeyli Kent Meydanı'nda dün akşam saatlerinde düzenlediği konserde kavga çıktı. Konser sırasında bazı kişiler taş ve sopalarla birbirine saldırdı. Meydanda güvenlik önlemi alan polis ekipleri, tarafları ayırmak için uzun süre çaba gösterdi. Olayda çok sayıda kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, arbede sırasında sahnedeki şarkıcılar da atılan taşlardan dolayı yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ambulanslarla Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri kavgaya karışanları güçlükle ayırdı. Konser kavga nedeniyle yarıda kaldı.

Görüntü dökümü:

---------------------Konser alanından görüntü-Olay yerine gelen ambulanslar-Ambulansta sağlık kontrolünden çıkanlar-Sokak aralarında süren gerginlik-Polisin sokak arasında grubu dağıtması-Gözaltına alınanlar