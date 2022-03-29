Sultanbeyli'de kontrolden çıkan otomobil dereye düştü - Son Dakika
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Sultanbeyli'de kontrolden çıkan otomobil dereye düştü

29.03.2022 22:57

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde kontrolden çıkarak dereye düşen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde kontrolden çıkarak dereye düşen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Ertuğrul B. idaresindeki 34 BC 2462 plakalı otomobil, Hamidiye Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Ertuğrul B. hafif yaralandı.

Otomobil, vinç yardımıyla dereden çıkarıldı.

Sultanbeyli'de kontrolden çıkan otomobil dereye düştü
Sultanbeyli'de kontrolden çıkan otomobil dereye düştü
Sultanbeyli'de kontrolden çıkan otomobil dereye düştü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de kontrolden çıkan otomobil dereye düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de kontrolden çıkan otomobil dereye düştü - Son Dakika
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