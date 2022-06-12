Sultanbeyli'de korkutan çatı yangını - Son Dakika
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Sultanbeyli'de korkutan çatı yangını

12.06.2022 21:04
Sultanbeyli'de korkutan çatı yangını

Sultanbeyli'de 4 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu.

Sultanbeyli'de 4 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu. Vatandaşlar korkuya kapılırken, alev alev yanan binanın bitişiğinde bulunan diğer binaya alevlerin sirayet etmesini itfaiye ekipleri önledi.

Olay, 20.00 sıralarında Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi Afyon Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm çatıya yayıldı. Yükselen alevler bitişiğinde bulunan diğer binaya sirayet etmeden itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile önlendi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevleri ve dumanı gören bina sakinleri büyük panik yaşadı. Çevre ilçelerden yardıma gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. İlk belirlemelere göre ölü ve yaralının bulunmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Mahalle sakini Mehmet Ayaz, "Ben eskiden burada oturuyordum. Bir haber geldi çatı yanıyor diye koştum geldim. Alev alev yanıyordu. Ölü ya da yaralı yok, itfaiye ekipleri hızlı geldi. Diğer binaya sıçramasını önlediler" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultanbeyli'de korkutan çatı yangını - Son Dakika

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