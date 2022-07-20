Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika
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Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

20.07.2022 19:24

Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı.

Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede çatıyı saran alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Sultanbeyli Abdurahman Gazi Mahallesi Petrolyolu Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevleri ve dumanı gören bina sakinleri büyük panik yaşarken mahalleli ise sokağa döküldü. Çevre ilçelerden yardıma gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Ölü ve yaralının bulunmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Öte yandan alevlerin yükseldiği çatı yangını vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Bir ufak bir patlama sesi duydum, ardından dumanlar çıktı"

Konu hakkında konuşan mahalle sakinlerinden Abdurahman Varyemez, "Bir ufak bir patlama sesi duydum. Çok gürültülü bir patlama değildi. Arkadan duman çıktı. Ondan sonra alevler çıkmaya başladı. Vatandaşlar itfaiyeyi aradı." dedi.

(Enes Şamil Gönenç - Sevgi Canpolat/İHA)

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SULTANBEYLİ'DE 5 KATLI BİNANIN ÜST KATI ALEV ALEV YANDI SULTANBEYLİ'DE 5 KATLI BİNANIN ÜST KATI ALEV ALEV YANDI Meyve ağaçlarının bulunduğu çalılık alan alev alev yandı Meyve ağaçlarının bulunduğu çalılık alan alev alev yandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika
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