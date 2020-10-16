SULTANBEYLİ'DE KORONAVİRÜS DENETİMİ - Son Dakika

Sultanbeyli'de toplu ulaşım araçları ve çeşitli iş yerlerine yönelik olarak koronavirüs denetimleri gerçekleştirildi.

Sultanbeyli'de, İlçe Kaymakamı Metin Kubilay ile Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç'in katılımıyla toplu ulaşım araçları ve çeşitli işyerlerine koronavirüs denetimleri yapıldı. Denetimlerde, Kaymakam Metin Kubilay, işletme sahipleri, yolcu ve müşterileri; hijyen, sosyal mesafe ve temizlik konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.

"DENETİMLERİMİZ ARALIKSIZ OLARAK DEVAM EDECEKTİR"Kaymakam Metin Kubilay, yaptığı açıklamada "Kurallara titizlikle uyan işyeri sahiplerine ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Önceliğimiz halk sağlığını korunması ve koronavirüsle en sıkı şekilde mücadele etmektir. Bu denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir" dedi.

DENETİM BİLANÇOSUÖte yandan, Sultanbeyli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının başladığı 11 Mart 2020'den bu güne Sultanbeyli'de gerçekleştirilen 30 bin 262 denetimde, kurallara uymadığı belirlenen 2 bin 722 kişi ve 99 işletmeye toplam 4 milyon 953 bin 676 lira para cezası uygulandığı bildirildi.Ayrıca, Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi'ne 21 Ağustos 2020'den bugüne yapılan 879 ihbar yapıldığı açıklandı.

İlçe Salgın Denetim Merkezi ekiplerinin, 3 bin 920 işyerini denetlediği ve 12 bin 406 izolasyon denetimi gerçekleştirdikleri ifade edildi.