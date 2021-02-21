Sultanbeyli'de koronavirüs denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

Sultanbeyli'de koronavirüs denetimi

21.02.2021 19:29

İSTANBUL DHASultanbeyli'de, ilçe kaymanın da katılımıyla koronavirüs denetimleri gerçekleştirildi.

İSTANBUL DHA

Sultanbeyli'de, ilçe kaymanın da katılımıyla koronavirüs denetimleri gerçekleştirildi.

İstanbul Valiliği'nin koordinasyonunda Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay'ın katılımıyla koronavirüs denetimleri yapıldı.

"HER ŞEYİN BAŞI İNSAN SAĞLIĞIDIR"

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay yaptığı açıklamada "Her şeyin başı insan sağlığıdır. Bunun için tüm gücümüzle çalışıyoruz. İlçe Salgın Denetim Merkezimiz faaliyete geçtiği 21 Ağustos'tan itibaren 7 gün 24 saat esaslı çalışmaktadır. Bugüne kadar İlçe Salgın Denetim Merkezimize yaklaşık 3 bin adet ihbarda bulunulmuş. Bu 3 bin ihbarın tamamı değerlendirilerek sonuçlandırılmıştır. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat çalışıyor ve bu denetimlerimiz aralıksız devam edecek. İlçe Emniyet Müdürlüğümüz tarafından 11 Mart'tan bugüne kadar yapılan denetimlerde 11 milyon 300 bin lira idari para cezası uygulanmıştır. Tüm bu çalışmalar ve alınan tedbirler ile getirilen kısıtlamalar sonucunda ilçemizde vaka sayılarında çok ciddi şekilde azalmalar meydana geldi. Özellikle izolasyon denetimimizin yüzde 100 olduğunu belirtmek istiyorum. Bunun vaka sayılarının azalmasında önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. Bu iyimser tablonun devam edebilmesi için mutlak suretle tüm kurallara harfiyen uymamız gerekiyor. Kurallara uyan tüm Sultanbeylililere teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın çok büyük bir çoğunluğu, işyerlerimiz, esnafımız, çalışanlarımız tüm kural ve kaidelere büyük ölçüde uyuyor. Verdikleri her türlü desteklerden dolayı başta İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya olmak üzere Sultanbeyli Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Keskin'e, tüm kamu kurum personelimize ve kurum amirlerimize çok teşekkür ediyorum. Son olarak 'tedbiri elden bırakma Sultanbeyli' diyorum" dedi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

İstanbul Valiliği, Sultanbeyli, İstanbul, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de koronavirüs denetimi - Son Dakika


Son Dakika
21:25 Sıcaklığın 45 dereceyi gördüğü Şanlıurfa'da bir vatandaş güneşe taşla saldırdı
21:20 Sıcaklığın 45 dereceyi gördüğü Şanlıurfa'da bir vatandaş güneşe taş attı: Mahvettin bizi güneş
21:00 Atatürk Havalimanı'nda bir uçak kırıma uğradı: İniş ve kalkışlar 2 saat durduruldu
20:56 Atatürk Havalimanı'nda bir uçak kırıma uğradı! İniş ve kalkışlar 2 saat durduruldu
20:43 Nasıl al-sat yaptığını anlattığı videoyu sosyal medyada paylaşmıştı! 300 bin TL ceza yedi
20:38 Al-sat videosuyla araç satışının hilelerini anlatan şahsa 300 bin TL ceza kesildi
19:40 Adana'da Sıcak Hava Dalgası: Termometreler 47 Dereceyi Gösterdi
19:36 Kavurucu sıcaklıkların yaşandığı Adana'da belediyeden güldüren anons: Lütfen güneşe ateş etmeyiniz
19:34 Celal Şengör'den yapay zekayla kendisine ilahi söyletenlere sert tepki: Ahlaksızlık tam da budur, reziller
19:30 Celal Şengör'den yapay zekayla kendisine ilahi söyletenlere sert tepki: Ahlaksızlık tam da budur, reziller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2023 21:43:04. #1.11#
SON DAKİKA: Sultanbeyli'de koronavirüs denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement