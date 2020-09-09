SULTANBEYLİ'DE KORONAVİRÜS DENETİMLERİ 7 GÜN 24 SAAT DEVAM EDİYOR - Son Dakika

SULTANBEYLİ'DE KORONAVİRÜS DENETİMLERİ 7 GÜN 24 SAAT DEVAM EDİYOR

İstanbul DHA Sultanbeyli'de İlçe Salgın Denetim Merkezi ekiplerinin koronavirüs denetimleri 7 gün 24 saat devam ediyor.

SULTANBEYLİ'DE KORONAVİRÜS DENETİMLERİ 7 GÜN 24 SAAT DEVAM EDİYOR, System.String[]

İstanbul DHA

Sultanbeyli'de İlçe Salgın Denetim Merkezi ekiplerinin koronavirüs denetimleri 7 gün 24 saat devam ediyor. Hayat Eve Sığar(HES) uygulaması üzerinden yapılan ihbarlar, Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi ekiplerince Salgın Denetim Ekipleri'ne iletilerek gerekli inceleme ve denetimler yapılıyor. İşyeri denetim ekiplerince yapılan incelemelerde kurallara uymadığı tespit edilen işyerlerine 1. ihlalde uyarı, 2. ihlalde idari para cezası, 3. ihlalde idarenin görüşüyle 1 gün faaliyet durdurma cezası, 4. İhlalde 3 gün faaliyet durdurma cezası veriliyor.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay'ın İlçe Salgın Denetim Merkezi çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla Devletimizin tüm kurumları koordinasyon içinde çalışarak güçlü bir mücadele gerçekleştiriyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında ilçemizde çok titiz ve ciddi bir çalışma yürüttük, yürütmeye de devam ediyoruz. Temizlik, maske ve sosyal mesafeye uyum tedbirleri ile karantina kurallarına uyum konusunda ilçemizde bu güne kadar çok sayıda denetim gerçekleştirdik. İlçe Salgın Denetim Merkezimiz vasıtasıyla tüm çalışmaları veri tabanı üzerinden kontrol ediyoruz. Vatandaşlarımız kurallara uymayanları hayat eve sığar(HES) uygulaması üzerinden ihbar ediyor, işyeri denetim ekiplerimiz ve 15 mahallemizde oluşturduğumuz mahalle denetim ekiplerimiz de anında şikayet konusuyla ilgili denetimlerde bulunarak gerekli uyarı ve cezai işlemleri uyguluyor. İşyeri ve mahalle denetim ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışıyor, gelen ihbarları anında inceleyip sonuçlandırıyor" dedi.

"SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN SEFERBER OLACAĞIZ"

"Önceliğimiz, halk sağlığını korumak" diyen Kubilay sözlerine şöyle devam etti: "Sağlıklı bir yaşam için seferber olacağız. İzolasyon, maske, mesafe ve temizlik kurallarına herkesin uyması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Vatandaşlarımızdan ricamız kontrollü sosyal hayat sürecinde tedbiri elden bırakmamaları ve kurallara sıkı sıkıya uymalarıdır" dedi. Kaymakam Kubilay konuşmasının son bölümünde koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara verdiği büyük destekten dolayı başta İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, kurum yöneticileri, ilçe salgın denetim merkezi çalışanları ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Görüntü dökümü: -------------Kaymakam Keskin'in konuşması-Denetimden görüntüler

-Genel ve detaylar


Sultanbeyli, Koronavirüs, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 01:04 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANBEYLİ'DE KORONAVİRÜS DENETİMLERİ 7 GÜN 24 SAAT DEVAM EDİYOR - Son Dakika

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