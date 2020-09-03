Sultanbeyli'de koronavirüs tedbirlerinin ele alındığı toplantı düzenlendi - Son Dakika

Sultanbeyli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin ele alındığı toplantı gerçekleştirildi.

Sultanbeyli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaymakam Metin Kubilay'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı İzzet Özdemir, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Burak Kaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Tekin, İlçe SYDV Müdürü İlknur Tatarkula ve Sultanbeyli Belediyesi Zabıta Müdürü Abdulkadir Çapanoğlu katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kubilay, pandeminin ilk günlerinden itibaren yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kaymakamlığımız, belediyemiz ve ilgili kamu kurumlarımızla birlikte tüm tedbirlerimizi aldık ve almaya da devam ediyoruz. Fakat sadece devletimizin aldığı tedbirlerle bu salgını yenemeyiz. Vatandaşlarımızın da kendi tedbirlerini alması, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması ve salgınla mücadele konusunda hassas davranmasını rica ediyorum." ifadesini kullandı.

Sultanbeyli'nin, İstanbul'da koronavirüs vaka artışının en düşük seyrettiği ilçelerden biri olduğunu aktaran Kubilay, şunları kaydetti:

"Bu başarıyı hep birlikte özverili ve gayretli çalışmamız sonucunda elde ettik. Bu vesileyle salgınla mücadele çalışmalarında desteklerini bizlerden esirgemeyen İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya'ya, Belediye Başkanımız Hüseyin Keskin'e, İl ve İlçe Sağlık Müdürlerimize ve bu çalışmalarda görev alan herkese teşekkür ediyorum. Filyasyon çalışmaları kapsamında 33 ekibimiz sahada aktif bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet veriyor. İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ve aile hekimlerimiz, vatandaşlarımızın sağlık takiplerini yaparken, emniyet güçlerimiz de hastaların evden dışarı çıkmaması için gerekli tüm tedbirleri alıyor.

Vefa Sosyal Destek Gruplarımız vatandaşlarımızı arayarak bilgilendiriyor, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızda ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen malzemesi ulaştırıyor. Bu sayede izolasyon altındaki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın 14 gün içinde tüm ihtiyaçları karşılanmış ve takipleri düzenli bir şekilde yapılmış oluyor. Bu çalışmaları yapmaktaki tek amacımız toplum sağlığını koruyarak eski normal yaşantımıza en kısa sürede dönmeyi sağlamak. Hep birlikte tedbirlere sıkı sıkıya uyarsak bunu başarabiliriz."

Bu arada, Kubilay ve beraberindeki heyet, toplantının ardından lokanta denetimi gerçekleştirdi. Denetimde, Bilim Kurulunun yayınladığı rehber doğrultusunda alınan tedbirlere uyulduğu görüldü.