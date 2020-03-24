Sultanbeyli'de koronavirüsle mücadele hız kesmeden sürüyor - Son Dakika
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Sultanbeyli'de koronavirüsle mücadele hız kesmeden sürüyor

7 saat önce

Sultanbeyli Belediyesi, koronavirüs (COVID-19) ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda ilçenin birçok noktasında dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sultanbeyli'de koronavirüsle mücadele hız kesmeden sürüyor, System.String[]

Sultanbeyli Belediyesi, koronavirüs (COVID-19) ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda ilçenin birçok noktasında dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda camiler, okullar, cemevleri, berberler, kuaförler, cadde ve sokaklar koronavirüse karşı tedbir amaçlı dezenfekte edildi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüse karşı Sultanbeyli Belediyesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Açıklanan tedbirleri ivedilikle uygulamaya koyan belediye, ilçede bulunan okulları, camileri, berberleri, kuaförleri, cemevlerini, minibüs hatlarını, emniyet araçlarını, kültür merkezlerini, cadde ve sokakları, meydanları, eczaneleri, spor salonlarını ve halkın yoğun olduğu alanları dezenfekte etti. Kent meydanı dezenfektanlarla yıkandı, evinde tek başına yaşayan yaşlılara uyarılar yapıldı. Tedbirler kapsamında ilçede düzenli olarak gerçekleştirilen kültür etkinlikleri ertelendi, belediye bünyesinde bulunan gençlik merkezlerindeki eğitimlere ara verildi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin yaptığı değerlendirmede, ilçe belediyesi olarak alınabilecek tüm tedbirleri uygulamaya koyduklarını ifade ederek, "Dünyamız büyük bir tehlike ile karşı karşıya. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok önemli tedbirleri uygulamaya koyduk. İlçemizde dezenfekte çalışmalarını hızla başlattık. Kültür merkezleri, spor salonları, okullar, kütüphaneler, nikah salonu, meydanlar, berberler, kuaförler, sağlık kuruluşları, eczaneler, parklar gibi alanları hızla dezenfekte ettik" dedi.

Evde tek başına yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara da sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunduklarını ifade eden Başkan Keskin, "Tek yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın evlerini dezenfekte ettik. Temizlik malzemeleri ve temel ihtiyaçlarını giderdik. Bu süreci devletimizin aldığı tedbirlerle inşallah en kısa sürede atlatacağımıza inanıyoruz. Kurumların aldığı tedbirlerin yanında birey olarak da sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayarak, toplu alanlarda bulunmayarak salgını minimize etmemiz bizim elimizde. Her birimiz kurallara uyarak inşallah bu zorlu süreci birlikte atlatacağız" şeklinde konuştu. Belediyenin mücadele çalışmaları ilçe sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.


Dünya Sağlık Örgütü, Sultanbeyli, Keskin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:54 Kaynak: DHA

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