Sultanbeyli'de koronovirüsü denetimi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'nın Genelgesi doğrultusunda 10 Eylül 2020 Perşembe günü Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de başlatılan ve toplum sağlığını korumayı amaçlayan denetimler, Sultanbeyli Belediyesi Kaymakamı Metin Kubilay ve Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç ile devam etti. Denetime katılan çok sayıda emniyet mensubu, havadan ve karadan incelemeler ile denetim yapan ekiplere büyük ölçüde kolaylık sağladı.

Kaymakam Kubilay, Başkan Yardımcısı Dinç ve çok sayıda emniyet mensubuyla başlatılan denetimde otobüs, minibüs, lokanta, kafe ve marketler titizlikle incelendi. İş yeri sahipleri ve vatandaşlar maske, mesafe ve temizlik konusunda dikkatli olmaya davet edildi.

Korona virüsle mücadelenin önemine değinen Kubilay, "Bugün tüm Türkiye'de genel denetimler yapılıyor. Sultanbeyli ilçemizde bu kapsamda birçok alanda denetimler gerçekleştiriliyor. Yol kontrolleri yapılıyor. Biraz önce biz de refakat ettik. Yine restoranlar, kafeler, umuma acık yerler ve birçok alanda yoğun denetimler yapılıyor. Tabii ki şu anda en önemlisi korona virüs ile mücadele çerçevesinde, listemizde Sultanbeyli Belediyesi'yle emniyetimizde ve diğer ilgili birimlerle tam bir koordine içerisinde denetim gerçekleştirmek. Zaten buraya gelmeden önce de Sultanbeyli, salgın denetim merkezimizin toplantısını yaptık. Bu çalışmaları takip etmeye devam ediyoruz. Desteklerinden dolayı Sayın Belediye Başkanımıza, Sultanbeyli Belediye Başkanımıza, Belediye Başkan Yardımcılarımıza, Sultanbeyli Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Yine emniyet teşkilatımıza, sağlık teşkilatımıza ve diğer tüm alanda olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarımız aynı hızla devam edecek, hızla devam edecek. Ancak kurallara uyarsak hep beraber korona virüsü birlikte yeneceğiz. Cumhurbaşkanımızın da dedikleri gibi temizlik, maske ve mesafe yani tamam kurallarına mutlak suretle hepimizin uyması gerekiyor. Bu konuda farkındalığı arttırmak için de, biz Sultanbeyli ilçesi olarak bir seferberlik halinde çalışıyoruz. Bütün enerjimizi bütün gücümüzü hep beraber korona virüsle mücadeleye kullanıyoruz" dedi. - İSTANBUL