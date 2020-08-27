Sultanbeyli'de koruyucu aile sayısı hızla artıyor - Son Dakika

Sultanbeyli'de koruyucu aile sayısı hızla artıyor

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay öncülüğünde 2019 ve 2020 yıllarında gerçekleştirilen "koruyucu aile" faaliyetleri sonucu, Sultanbeyli'de 3 olan koruyucu aile sayısı yüzde 266 artarak 11 aileye; 5 olan çocuk sayısı yüzde 140 artarak 12'ye yükseldi.

Sultanbeyli'de koruyucu aile sayısı hızla artıyor, System.String[]

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay öncülüğünde 2019 ve 2020 yıllarında gerçekleştirilen "koruyucu aile" faaliyetleri sonucu, Sultanbeyli'de 3 olan koruyucu aile sayısı yüzde 266 artarak 11 aileye; 5 olan çocuk sayısı yüzde 140 artarak 12'ye yükseldi.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay öncülüğünde 2019 ve 2020 yıllarında Sultanbeyli'deki koruyucu aile yanındaki çocuk sayısının arttırılması amacıyla Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinesinde çok sayıda bilgilendirme ve tanıtım toplantısı düzenlendi. Bu toplantılarda istekli olan vatandaşlarla sosyal hizmet uzmanları birebir iletişim kurularak uygun aileler tespit edildi ve gerekli yönlendirmeler yapıldı. Bu çalışmaların sonucunda bir yıl gibi kısa bir sürede Sultanbeyli'de 5 olan koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı 12'ye yükseldi.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Gönül ister ki hiçbir çocuğumuz ailesinin yanından ayrılmasın. Fakat bazen çeşitli sebeplerle aileler ne yazık ki dağılıyor. İşte o zaman devletimiz en kıymetlimiz olan çocuklarımıza kol kanat geriyor. Onları ev ortamına en yakın olan çocuk evlerinde muhafaza ediyor ve tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Fakat buralarda kalan çocuklarımız da anne, baba sevgisine, yardımına gereksinim duyuyor. Kıymetli çocuklarımızın şefkatle sahiplenilip, topluma kazandırılmaları ve geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları açısından "Koruyucu Aile" yanına yerleştirilmeleri büyük önem taşıyor. Sizlerle birlikte hayatında fark oluşturabileceğimiz her çocuk geleceğimize değerli bir katkıdır. Çocuklarımıza koruyucu aile olarak sergileyeceğiniz erdemli tutum ile kan bağının değil, sevgi bağının ne kadar önemli olduğunu göstermiş olacağız. Bu vesileyle tüm koruyucu ailelerimize Devletimiz adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Gönül Elçileri" projesiyle Koruyucu Ailelik hizmetinin daha etkin hale geldiğini ve koruyucu aile yanındaki çocuk sayısının arttığını belirten Kaymakam Kubilay, "Vatandaşların koruyucu aile olmak istediklerini fakat çocukların bakımlarını maddi olarak karşılayamayacaklarından endişe ettiklerini ifade ederek, Devletimiz çocuklarımızın bakımları için ailelere her ay düzenli maddi destek sağlıyor. Ayrıca koruyucu ailelerden sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımızın, talepleri olursa Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında sigortaları da yapılıyor" diye konuştu.

Koruyucu Aile Sistemi'ne 25-65 yaş arasında, en az ilkokul mezunu, evli ya da bekar herkesin başvurabileceğini anımsatan Kaymakam Kubilay, koruyucu ailelerden çocukları sevgiyle sahiplenip sosyal ve psikolojik gelişimlerine olumlu katkıda bulunmalarını, geleceğe güçlü ve özgüvenli bireyler yetiştirmelerini istediklerini belirtti.

Kaymakam Kubilay açıklamasının son bölümünde Koruyucu Aile çalışmalarına verdiği desteklerden dolayı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'e, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürü Arzu Gür'e, Sultanbeyli Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Sultanbeyli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü çalışanları ile emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür ederek koruyucu aile olmaya istekli vatandaşları Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Sultanbeyli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne yönlendirmeleri çağrısında bulundu. - İSTANBUL

Metin Kubilay, Sultanbeyli, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 18:04 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sultanbeyli'de koruyucu aile sayısı hızla artıyor - Son Dakika


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