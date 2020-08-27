Sultanbeyli'de koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı artıyor - Son Dakika

Sultanbeyli'de koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı artıyor

SULTANBEYLİ Kaymakamı Metin Kubilay'ın öncülüğünde 2019 ve 2020 yıllarında gerçekleştirilen koruyucu aile faaliyetleri sonucunda, ilçede 3 olan koruyucu aile sayısı 11'e, 5 olan koruyucu aile yanında kalan çocuk sayısı ise12'ye yükseldi.

Sultanbeyli'de koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı artıyor, System.String[]

SULTANBEYLİ Kaymakamı Metin Kubilay'ın öncülüğünde 2019 ve 2020 yıllarında gerçekleştirilen koruyucu aile faaliyetleri sonucunda, ilçede 3 olan koruyucu aile sayısı 11'e, 5 olan koruyucu aile yanında kalan çocuk sayısı ise12'ye yükseldi.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay öncülüğünde 2019 ve 2020 yıllarında ilçede koruyucu aile yanındaki çocuk sayısının arttırılması amacıyla; Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinesinde çok sayıda bilgilendirme ve tanıtım toplantısı düzenlendi. Bu toplantılarda istekli olan ailelerle sosyal hizmet uzmanları birebir iletişime geçerek koruyucu aile olmaya uygun aileler tespit edildi. Bu çalışmaların sonucunda bir yıl içinde Sultanbeyli'de 3 olan koruyucu aile sayısı 11'e, 5 olan koruyucu aile yanında kalan çocuk sayısı ise12'ye yükseldi.

Yapılan çalışmalarla ilgili konuşan Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, "Gönül ister ki hiçbir çocuğumuz ailesinin yanından ayrılmasın. Fakat bazen çeşitli sebeplerle aileler ne yazık ki dağılıyor. İşte o zaman devletimiz en kıymetlimiz olan çocuklarımıza kol kanat geriyor. Onları ev ortamına en yakın olan çocuk evlerinde muhafaza ediyor ve tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Fakat buralarda kalan çocuklarımız da anne, baba sevgisine, yardımına gereksinim duyuyor. Kıymetli çocuklarımızın şefkatle sahiplenilip, topluma kazandırılmaları ve geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları açısından "Koruyucu Aile" yanına yerleştirilmeleri büyük önem taşıyor. Sizlerle birlikte hayatında fark oluşturabileceğimiz her çocuk geleceğimize değerli bir katkıdır. Çocuklarımıza koruyucu aile olarak sergileyeceğiniz erdemli tutum ile kan bağının değil, sevgi bağının ne kadar önemli olduğunu göstermiş olacağız. Bu vesileyle tüm koruyucu ailelerimize Devletimiz adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"KORUYUCU AİLE OLMAK İSTEYENLER BAŞVURSUN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Gönül Elçileri" projesiyle koruyucu ailelik hizmetinin daha etkin hale geldiğini ve koruyucu aile yanındaki çocuk sayısının arttığını belirten Kaymakam Kubilay "Vatandaşların koruyucu aile olmak istediklerini fakat çocukların bakımlarını maddi olarak karşılayamayacaklarından endişe ediyorlar. Devletimiz çocuklarımızın bakımları için ailelere her ay düzenli maddi destek sağlıyor. Ayrıca koruyucu ailelerden sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımızın, talepleri olursa Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında sigortaları da yapılıyor. Koruyucu aile sistemine 25-65 yaş arasında, en az ilkokul mezunu, evli ya da bekar herkes başvurabilir. Koruyucu ailelerimizden çocuklarımızı sevgiyle sahiplenip sosyal ve psikolojik gelişimlerine olumlu katkıda bulunmalarını, geleceğe güçlü ve özgüvenli bireyler yetiştirmelerini istiyoruz. Koruyucu aile çalışmalarına verdiği desteklerden dolayı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'e, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürü Arzu Gür'e, Sultanbeyli Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Sultanbeyli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü çalışanları ile emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür ediyorum. Koruyucu aile olmaya istekli vatandaşlarımızı Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Sultanbeyli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne başvurmalarını istiyorum" diye konuştu.


Sultanbeyli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 19:00 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı artıyor - Son Dakika


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