Sultanbeyli'de kuaför ve berber salonları bereket duasıyla açılıyor - Son Dakika

? Koronavirüsle mücadele kapsamında kapatılan berber ve kuaför salonları açılıyor. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak çalışacak salonlarda ekipler dezenfekte ve hijyen çalışmaları yürütüyor. Sultanbeyli 'de de belediye ekipleri salonları dezenfekte ederken bereket duası ve hijyen malzemeleri hediye etti. Çalışmaları Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin 'de takip etti.Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların yoğun olarak bir arada bulunduğu yerlerden olan berber ve kuaför salonları kapatılmıştı.Normalleşme süreci kapsamında bu salonlar tekrar açılmaya başladı. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarını gözeterek çalışacak olan salonlarda belediye ekipleri dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Sultanbeyli'de de ilçe genelinde sürdürülen dezenfekte çalışmalarının yanı sıra tüm salonlara bereket duaları ve hijyen malzemeleri hediye edildi. Yürütülen çalışmalara Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de katıldı. Başkan Keskin, bir berber salonuna bereket duası, temizlik malzemesi, havlu ve maskelerin bulunduğu çantayı hediye ederken kendisi de tıraş oldu.

BAŞKAN KESKİN: DÜKKANLARIMIZ BEREKET DUASIYLA AÇILIYOR

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, koronavirüsle mücadelede aynı hassasiyeti devam ettirmek gerektiğini söyledi. Mağazalar ve kuaför salonlarının açılmasıyla birlikte önlemlerin de devam etmesi gerektiğini belirten Başkan Keskin, 'Sultanbeyli'de bugün çalışma arkadaşlarımızla beraber bütün berber salonlarını, kuaförleri ziyaret ediyoruz. İki ay sonra işletmelerini açtılar. Bu vesileyle birlikte kendilerine bereket duası hediye ettik. Aynı zamanda maske ve hijyen malzemeleri de hediye ettik. Koronavirüsle yaptığımız mücadelede Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sağlık Bakanımızın ve Bilim Kurulumuzun katkısıyla bu vakte kadar geldik. Dünyadaki ülkelerle kıyasladığımız vakit bu süreci yöneten ülkelerin başında geliyoruz. Bugün berberler ve kuaförlerin yanında mağazalar da açılmış oldu. Bu sebeple vatandaşlarımızdan tek isteğimiz bu mücadelenin aynı hassasiyetle devam etmesi. Bu hassasiyetimizi sürdürdüğümüz zaman mücadelemizi kazanmış olacağız' dedi.

'AYNI HASSASİYETİ KORUMALIYIZ?

Koronavirüsle mücadele kapsamında normalleşme sürecine girilirken aynı hassasiyeti korumak gerektiğini belirten Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, 'Koronavirüsün ilk başladığı günlerde hemşerilerimizin yoğun olarak gittiği noktalarımızı dezenfekte etmiştik. Berberler ve kuaförlerimiz onlardan bir tanesiydi. Şimdi de açılırken bu anlamda tüm berberlerimizi, güzellik salonlarımızı tekrardan dezenfekte ettik. Kendilerini ziyaret ederek hijyen malzemeleri ve maskeler hediye ettik. Koronavirüsle mücadelemizde hassasiyet önemle devam etmeli' şeklinde konuştu.

- İstanbul