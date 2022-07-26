Sultanbeyli'de Kur'an kursu yemekhanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Sultanbeyli'de Kur'an kursu yemekhanesinde çıkan yangın söndürüldü

26.07.2022 09:14
Sultanbeyli'de Kur'an kursu yemekhanesinde çıkan yangın söndürüldü

Sultanbeyli'de bulunan erkek Kur'an kursunun yemekhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sultanbeyli'de bulunan erkek Kur'an kursunun yemekhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Adil Mahallesi Enes Sokak'ta 6 katlı Kur'an kursunun yemekhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

Kursta kalan yaklaşık 40 öğrenci tahliye edilirken itfaiye görevlilerince müdahale edilen yangın bir süre sonra kontrol altına alındı.

Yangın, soğutma çalışmalarının ardından söndürüldü.

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SULTANBEYLİ'DE KURAN KURSUNDA YANGIN SULTANBEYLİ'DE KURAN KURSUNDA YANGIN Atış poligonunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü Atış poligonunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Kaynak: AA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de Kur'an kursu yemekhanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de Kur'an kursu yemekhanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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