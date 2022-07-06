Sultanbeyli'de kurban pazarında polis ekiplerinden dronlu sahte para uyarısı - Son Dakika
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Sultanbeyli'de kurban pazarında polis ekiplerinden dronlu sahte para uyarısı

06.07.2022 16:17

Sultanbeyli'de kurban pazarında polis ekiplerinden dronlu sahte para uyarısı Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Sultanbeyli'de polis ekipleri, kurban pazarlarında hem satıcıları hem de alıcıları sahte paraya karşı bilinçlendirme çalışması başlattı.

Sultanbeyli'de kurban pazarında polis ekiplerinden dronlu sahte para uyarısı

İSTANBUL - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Sultanbeyli'de polis ekipleri, kurban pazarlarında hem satıcıları hem de alıcıları sahte paraya karşı bilinçlendirme çalışması başlattı. Ekipler, alıcı ve satıcılara gerçek para ile sahte para arasındaki farkları anlatıp dikkat edilmesi gereken konuları ve sıklıkla kullanılan dolandırıcılık yöntemleri ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla Sultanbeyli ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, her yıl milyonlarca sahte paranın piyasaya sürüldüğü kurban pazarlarında tedbirlerini arttırdı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kurban pazarlarında hem satıcıları hem de alıcıları sahte paraya karşı bilinçlendirme çalışması başlattı. Polisler Sultanbeyli'deki kurban pazarını ziyaret ederek çadırları tek tek gezdi. Alıcı ve satıcılara gerçek para ile sahte para arasındaki farkları anlatan polisler broşür de dağıttı. Öte yandan ekipler, Mehmet Akif Mahallesi Çarşamba pazarında da vatandaşları sahte para konusunda uyarak bilgilendirme broşürü dağıttı.

Polis ekiplerinden Kurban Bayramı öncesi trafik uygulaması

Sultanbeyli'de polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların güvenli şekilde seyahat edebilmeleri için trafik tedbirlerini arttırdı. Polis ekipleri, yan yolda karayolu üzerinde tek yönde seyahat eden araçlar için kontrol noktaları kurarak vatandaşları emniyet kemeri, hız ve cep telefonu ile konuşan araç sürücülerini uyardı. Öte yandan gerçekleşen denetimler dron ile havada görüntülendi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultanbeyli'de kurban pazarında polis ekiplerinden dronlu sahte para uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de kurban pazarında polis ekiplerinden dronlu sahte para uyarısı - Son Dakika
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