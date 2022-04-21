Liseli kızların kavgasında ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Liseli kızların kavgasında ortalık savaş alanına döndü

21.04.2022 23:26
Liseli kızların kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Sultanbeyli'de liseli iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Sultanbeyli'de liseli iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Liseli kızların kavgasında tekme ve tokatlar havada uçuşurken kavga vatandaşlar tarafından güçlükle ayırılabildi.

Sultanbeyli'de işlek bir cadde üzerinde liseli iki kız grubu arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada liseli olduğu öğrenilen yaklaşık 20 kişilik kız öğrenci birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırarak ortalığı birbirine kattı. Liseli kızların tekmeli yumruklu kavgasını yoldan geçen vatandaşlar şaşkınlıkla izledi. Kavga eden liseli kız öğrencilerinin arkadaşlarının ise kavgayı ayırmayıp seyretmesi dikkat çekerken, o anlar kavgayı izleyen diğer liseli öğrencilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan kavga anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen liseli gençlerin kavgayı gülerek izlemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

(Enes Şamil Gönenç - İHA)

Liseli kızların kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Liseli kızların kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Liseli kızların kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Liseli kızların kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Liseli kızların kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Liseli kızların kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Liseli kızların kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Liseli kızların kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Liseli kızların kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Liseli kızların kavgasında ortalık savaş alanına döndü

YORUMLAR
500
Ukrayna-Rusya savaşından hayvanlar da etkileniyor Ukrayna-Rusya savaşından hayvanlar da etkileniyor Japonya Başbakanı Kişida, Savaşla İlgili Kötü Şöhrete Sahip Yasukuni Tapınağı'na Bağışta Bulundu Japonya Başbakanı Kişida, Savaşla İlgili Kötü Şöhrete Sahip Yasukuni Tapınağı'na Bağışta Bulundu

kavga, Savaş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Liseli kızların kavgasında ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika


Son Dakika
23:26 Songül Karlı: Otobüste arkamda duran adamın elle tacizine uğradım
23:22 Süper Lig'in maçlarını yayınlayacak kanal belli oldu!
23:05 Mariupol'ün tahliyesi devam ediyor! Çamura saplanan otobüsler halat yardımıyla çekiliyor
22:40 ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yardım paketinin içinde 120'den fazla insansız hava sistemi bulunuyor
22:17 Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belirlendi!
21:44 Elektriği kesilen Kılıçdaroğlu: Eşimle birlikte bir hafta karanlıkta kalacağız
21:35 Öfkeden çıldıran efsane boksör Mike Tyson, hayranını öldüresiye dövdü
21:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız
20:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu'nda alınan yeni kararları paylaşacağız
20:37 Ali Koç konuştu, Galatasaray'dan yanıt gecikmedi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 23:39:04. #1.12#
SON DAKİKA: Liseli kızların kavgasında ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement