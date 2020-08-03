SULTANBEYLİ'DE LÜKS OTOMOBİLİ ÇALIP SAHİBİNDEN PARA İSTEYEN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

SULTANBEYLİ'de girdikleri evden kontak anahtarını alarak, lüks otomobili çalan şüpheliler sahibinden aldıkları 25 bin lira karşılığı aracı geri verdi. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerden biri yakalandı.

Sultanbeyli'de D.G. isimli kişinin evinden aracına ait kontak anahtarını alan şüpheliler evin önündeki lüks aracı çaldı. Şüpheliler daha sonra D.G. ile irtibata geçerek Sancaktepe'de buluşup, aracı 25 bin lira karşılığında geri verdi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerden Alpay İ. (19), dün Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi Kaptan-ı Derya Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan sorgulamasında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.