Sultanbeyli'de market ve pastanelerde koronavirüs denetimi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda Sultanbeyli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi. Denetime Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç, Sultanbeyli İlçe Sağlık Müdürü Burak Kaya, Sultanbeyli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Tekin de katıldı.

"28 BİN 322 DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİK"

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, market ve pastanelerde iş yeri sahiplerini ve vatandaşları maske, mesafe ve temizlik konusunda uyardı. Kaymakam Kubilay, kurallara uygun hareket eden vatandaşlara teşekkür ederek şunları söyledi:

"İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimizle birlikte ilçemizdeki birçok noktadaki iş yerlerinde, umuma açık alanlarda, toplu taşıma araçlarında, lokantalarda, marketlerde, kahvehanelerde, düğün salonlarında, halı sahalarda ve spor salonlarında koronavirüs önlemleri çerçevesinde tüm tedbirlerimizi aldık. Bu alanları düzenli olarak denetliyor ve kurallara aykırı hareket eden işletme ve kişiler hakkında gerekli cezai işlemleri uyguluyoruz. Sultanbeyli'de koronavirüs salgınının başladığı 11 Mart tarihinden 22 Eylül 2020 tarihine kadar salgınla mücadele kapsamında 28 bin 322 denetim gerçekleştirdik. Bu denetimlerde kurallara uymayan 2 bin 573 kişi ve 98 işletmeye toplam 4 milyon 745 bin 926 lira para cezası uyguladık. Toplum sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirdiğimiz denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecek. Alınan bu tedbirler neticesinde yenilen koronavirüs olacaktır. Ayrıca bu dönemde 2 bin126 adet yeni denetim, 1085 adet izolasyon denetimi olmak üzere toplam 3 bin 221 resen denetim gerçekleştirilmiştir."