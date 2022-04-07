Servis minibüsü park halindeki araçları böyle biçti - Son Dakika
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Servis minibüsü park halindeki araçları böyle biçti

07.04.2022 09:36

Servis minibüsü park halindeki araçları böyle biçti -Kontrolden çıkan servis minibüsü park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı Sultanbeyli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü, park halindeki 2 araca çarptı.

Servis minibüsü park halindeki araçları böyle biçti

-Kontrolden çıkan servis minibüsü park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü, park halindeki 2 araca çarptı. Bir kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Sultanbeyli'de Eşref Bitlis Bulvarı'nda saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Seyir halinde olan servis minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Servis minibüsü, yol kenarında park halinde bulunan bir ticari taksi ile bir otomobile çarptı. Çarpma sonucu servis minibüsünün sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, minibüs ile minibüsün çarptığı araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Servis minibüsünün park halindeki araçlara çarptığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde servis minibüsünün hızla geldiği, önce ticari taksiye sonra da park halinde bulunan otomobile çarptığı görülüyor.

Servis minibüsü park halindeki araçları böyle biçti
Servis minibüsü park halindeki araçları böyle biçti
Servis minibüsü park halindeki araçları böyle biçti
Servis minibüsü park halindeki araçları böyle biçti
Servis minibüsü park halindeki araçları böyle biçti
Servis minibüsü park halindeki araçları böyle biçti
Servis minibüsü park halindeki araçları böyle biçti
Servis minibüsü park halindeki araçları böyle biçti
Servis minibüsü park halindeki araçları böyle biçti

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Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Servis minibüsü park halindeki araçları böyle biçti - Son Dakika


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