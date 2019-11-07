Sultanbeyli'de miniklere özel park

Sosyal yaşam alanlarının hızla arttığı Sultanbeyli, yeni bir parka kavuşuyor. Benzerlerinden farklı olarak tasarlanan park, tamamen 0-3 yaş grubu çocuklar için hazırlandı. 8 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek parkın açılışına Sultanbeyli'nin beşiz bebekleri de katılacak.



Park; erken çocukluk dönemi ihtiyaçlarına yönelik olarak, 0-3 yaş grubu çocukların bilişsel ve devinimsel gelişimlerini destekleyecek şekilde tasarlandı. Bilinen çocuk parkı mobilyalarından farklı olarak tamamen 0-3 yaş grubu çocuklara uygun ekipmanlar kullanıldı. Parkta çocuk kullanıcıların gelişimi ve ebeveynlerin ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmış pek çok detay bulunuyor. Projenin farklı bölümleri; tutunma, yuvarlanma, arasından geçme, ıralama, kayma, zıplama, tırmanma gibi faaliyetlere olanak sağlıyor.



'Sultanbeyli95' nedir



Sultanbeyli95, Bernard van Leer Vakfı'nın tüm dünyada şehir ve erken çocukluk konusunu işleyen projesi Kent95'in Sultanbeyli ayağını oluşturuyor. Vakıf bu projesiyle, tasarım ve yönetişim konularındaki profesyonellere; şehri, 3 yaşında sağlıklı bir çocuğun boyu kabul edilen 95 cm seviyesinden görmeyi öneriyor. Bu kapsamda Sultanbeyli Belediyesi ve Bernard van Leer Vakfı'nın birlikte yürüttüğü 'Sultanbeyli95' programının park projesi hayata geçiyor.



"Yeni yapacağımız parklarımızda da bu uygulamayı sürdüreceğiz"



Belediye Başkanı Hüseyin Keskin projeyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "İlçemizde böyle güzel bir çalışmaya imza attığımız için heyecanlıyız. Projeye emek veren herkese teşekkür ediyorum. Sultanbeyli her alanda gelişim sürecini devam ettiriyor. Özellikle sosyal yönümüzü güçlendiren projeleri önemsiyoruz. Bernard van Leer Vakfı ile işbirliği yaparak Orhangazi Mahallemize uluslararası standartları taşıyan 0-3 yaş parkımızı kazandırdık. Diğer taraftan yeni yapacağımız tüm parklarımızda 0-3 yaş grubu için özel alanlar oluşturacağız. Bu hizmet anlayışımızı tüm ilçemize yaymanın gayreti içindeyiz" dedi. - İSTANBUL