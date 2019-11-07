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Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de miniklere özel park

Sultanbeyli'de miniklere özel park

7 saat önce

Sosyal yaşam alanlarının hızla arttığı Sultanbeyli, yeni bir parka kavuşuyor.

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Sosyal yaşam alanlarının hızla arttığı Sultanbeyli, yeni bir parka kavuşuyor. Benzerlerinden farklı olarak tasarlanan park, tamamen 0-3 yaş grubu çocuklar için hazırlandı.


Park; erken çocukluk dönemi ihtiyaçlarına yönelik olarak, 0-3 yaş grubu çocukların bilişsel ve devinimsel gelişimlerini destekleyecek şekilde tasarlandı. Bilinen çocuk parkı mobilyalarından farklı olarak tamamen 0-3 yaş grubu çocuklara uygun ekipmanlar kullanıldı. 8 Kasım'da açılışı yapılacak parkta çocuk kullanıcıların gelişimi ve ebeveynlerin ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmış pek çok detay bulunuyor. Projenin farklı bölümleri; tutunma, yuvarlanma, arasından geçme, sıralama, kayma, zıplama, tırmanma gibi faaliyetlere olanak sağlıyor.


Sultanbeyli95 Nedir


Sultanbeyli95, Bernard van Leer Vakfı'nın tüm dünyada şehir ve erken çocukluk konusunu işleyen projesi Kent95'in Sultanbeyli ayağını oluşturuyor. Vakıf bu projesiyle, tasarım ve yönetişim konularındaki profesyonellere; şehri, 3 yaşında sağlıklı bir çocuğun boyu kabul edilen 95 cm seviyesinden görmeyi öneriyor. Bu kapsamda Sultanbeyli Belediyesi ve Bernard van Leer Vakfı'nın birlikte yürüttüğü Sultanbeyli95 programının park projesi hayata geçiyor.


"Yeni yapacağımız parklarımızda da bu uygulamayı sürdüreceğiz"


Belediye Başkanı Hüseyin Keskin projeyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "İlçemizde böyle güzel bir çalışmaya imza attığımız için heyecanlıyız. Projeye emek veren herkese teşekkür ediyorum. Sultanbeyli her alanda gelişim sürecini devam ettiriyor. Özellikle sosyal yönümüzü güçlendiren projeleri önemsiyoruz. Bernard van Leer Vakfı ile iş birliği yaparak Orhangazi Mahallemize uluslararası standartları taşıyan 0- 3 yaş parkımızı kazandırdık. Diğer taraftan yeni yapacağımız tüm parklarımızda 0-3 yaş grubu için özel alanlar oluşturacağız. Bu hizmet anlayışımızı tüm ilçemize yaymanın gayreti içindeyiz" dedi. - İSTANBUL

Sultanbeyli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:34 Kaynak: İHA
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