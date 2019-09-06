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Sultanbeyli'de mobilya atölyesinde yangın

1 saat önce

Sultanbeyli'de mobilya atölyesinde yangınİSTANBUL- Sultanbeyli'de bir mobilya atölyesinde yangın çıktı.

Sultanbeyli'de mobilya atölyesinde yangın

İSTANBUL- Sultanbeyli'de bir mobilya atölyesinde yangın çıktı.Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Sultanbeyli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:41 Kaynak: İHA
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