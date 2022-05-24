Sultanbeyli'de mobilya fabrikası alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Sultanbeyli'de mobilya fabrikası alevlere teslim oldu

24.05.2022 20:23

Sultanbeyli'de bir mobilya fabrikasında yangın çıktı.

Sultanbeyli'de bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın nedeniyle mahalleli sokağa dökülürken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Yangın, Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Liman Sokak'ta bulunan bir mobilya fabrikasında saat 19.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede alevlerin büyüyerek fabrikayı sardı. Yangını gören vatandaşlar, polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Paniğe neden olan yangın sırasında mahalleli sokağa döküldü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

(Sevgi Canpolat - Aykut Zor/İHA)

Sultanbeyli'de mobilya fabrikası alevlere teslim oldu
Sultanbeyli'de mobilya fabrikası alevlere teslim oldu
Sultanbeyli'de mobilya fabrikası alevlere teslim oldu
Sultanbeyli'de mobilya fabrikası alevlere teslim oldu

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Yangın, Polis, Liman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de mobilya fabrikası alevlere teslim oldu - Son Dakika


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