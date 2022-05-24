Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

24.05.2022 20:36
Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Liman Sokak'taki 4 katlı mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu fabrika kullanılamaz hale geldi.

Yangının, kaynak yapılırken süngerlerin tutuşması nedeniyle çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

YORUMLAR
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Mobilya fabrikasında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu! Mobilya fabrikasında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu! Sultanbeyli'de mobilya fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı Sultanbeyli'de mobilya fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı
Kaynak: AA

İtfaiye, Yangın, Liman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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