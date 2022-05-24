SULTANBEYLİ'DE MOBİLYA FABRİKASINDA YANGIN - Son Dakika
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SULTANBEYLİ'DE MOBİLYA FABRİKASINDA YANGIN

24.05.2022 19:19

Sultanbeyli'de 3 katlı mobilya fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sultanbeyli'de 3 katlı mobilya fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Liman Sokak'ta 3 katlı mobilya fabrikasında süngerlerin bulunduğu alanda çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Fabrikada bulunan 3 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine 6 ilçeden itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etmeye başladı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın nedeniyle mahalle sakinleri sokağa döküldü. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken yangın ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Alevlere teslim olan fabrika cep telefonu kameralarına kaydedildi.

Yangını gören bir mahalleli, "Biz firmanın yan komşusuyuz. Yemeye çıkıyorduk o sırada. Olay şu depoda başladı, sıçradı. Zaten her şey yarım saat içinde oldu. Bir anda yürüdü gitti yani. Biz dışarı çıktığımızda bir tane ağabey vardı, o kendini zor attı dışarıya. Bayağı yüz gözü is içindeydi. Hatta biz yoğurt falan getirecektik. Olayın olması yarım saat sürmedi yani. Kablolar patladı zaten. Yukarıdaki yüksek gerilim hattına alevler yaklaştı. Polislere elektriği kestirdik. Bütün mahalleyi kestiler" dedi.

- İstanbul
SULTANBEYLİ'DE MOBİLYA FABRİKASINDA YANGIN
SULTANBEYLİ'DE MOBİLYA FABRİKASINDA YANGIN
SULTANBEYLİ'DE MOBİLYA FABRİKASINDA YANGIN
SULTANBEYLİ'DE MOBİLYA FABRİKASINDA YANGIN
SULTANBEYLİ'DE MOBİLYA FABRİKASINDA YANGIN
YORUMLAR
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Mobilya fabrikasında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu! Mobilya fabrikasında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu! KÜTAHYA'DA KAĞIT FABRİKASINDA YANGIN KÜTAHYA'DA KAĞIT FABRİKASINDA YANGIN
Kaynak: DHA

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