SULTANBEYLİ'DE MOTOSİKLET TIR'A ÇARPTI; GENÇ KIZIN BACAKLARI KIRILDI - Son Dakika

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA Sultanbeyli'de 1'i kadın 2 kişinin olduğu motosiklet ara sokakta giden TIR'a çarptı. Kazanın ardından yere düşen motosiklet sürücüsü ayağa kalkarken, arkasında oturan genç kız TIR'ın altında kaldı. Sürücüsünün TIR'ı tekrar hareket ettirmesiyle genç kızın bacakları tekerleklerin altında ezildi. Bacaklarında kırıklar oluşan genç kız hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Sultanbeyli'de meydana geldi. Abdulkadir İ.'nin kullandığı 41 PE 127 plakalı motosiklet, ara sokakta giden Bülent Y. yönetimindeki 42 FFD 70 plakalı TIR'a yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi yere düştü. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü Abdulkadir İ. kısa sürede ayağa kalktı. Fakat motosikletin arkasında bulunan Rabia İ., TIR'ın altından bir süre kalkamadı. Tekrar hareket etmesi üzerine genç kızın bacakları TIR'ın tekerleklerinin altında ezildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacakları kırılan genç kız ambulansla Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, her iki sürücüyü gözaltına aldı.

HEMEN AMBULANSA HABER VERDİK

Kazanın yaşandığı sokakta bulunan bir motosikletli, Kapının önüne çıktım. TIR'dan görünmüyordu motor. Aniden çarptı, sadece bağırma sesini duydum. Hemen ambulansa haber verdik. Motosiklette iki kişi vardı. Kadının ayağını gördüm, kanlar içindeydi. TIR tekerlekleri üzerinden geçmiş. Olayın şokundayım. Ben de bu işi yaptığım için ister istemez insan tedirgin oluyor dedi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet üzerindeki iki kişinin kasksız bir şekilde ilerlediği, motosikletin ara sokaktan geçen TIR'a çarptığı, çarpmanın etkisiyle motosiklettekilerin yere düştüğü, motosiklet sürücüsünün yerden kalktığı, TIR'ın tekrar hareket ettiği ve motosiklet sürücüsünün TIR'a durması için işaret ettiği görülüyor.