Sultanbeyli'de "Mülkiyet Ofisi" Açıldı

Sultanbeyli Belediyesi, ilçedeki mülkiyet sorununu çözmek ve tapu işlemleri sürecini hızlandırmak için Mülkiyet Ofisi'ni hizmete açtı.

Sultanbeyli Belediyesi, ilçedeki mülkiyet sorununu çözmek ve tapu işlemleri sürecini hızlandırmak için Mülkiyet Ofisi'ni hizmete açtı.



Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, ilçe kaymakamlık binası karşısında oluşturulan Mülkiyet Ofisi'nin açılış töreninde, belediyenin yapmış olduğu hizmetlerle ilçeye önemli yatırımlar kazandırıldığını ifade etti.



Keskin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Sultanbeyli'deki ulaşım konusuna önem verdiğini, ilçenin ulaşım hatlarına yönelik düzenlemeler yaptığını hatırlattı.



Hüseyin Keskin, metro yapımının tamamlanmasıyla havaalanına bağlanacak hatların da Sultanbeyli'nin ulaşımını büyük bir rahatlığa kavuşturacağını anlattı.



Sultanbeyli'de yapılan hizmetlere değinen Keskin, şunları kaydetti:



"İlçemize 40'a yakın okul kazandırdık. 9 okul alanımızı ihale edilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsis ettik. 8 spor salonu yaptırdık. Kültür merkezleri, kütüphaneler ve okuma evleri ile onlarca hizmet binamızı halkımızın rahat şekilde hizmet alabilmesi için emirlerine amade etmişiz. 400 yataklı devlet hastanesinden sağlık merkezlerimize varana kadar sağlık alanında yaptığımız hizmetleri de halkın istifadesine sunduk. 20 park alanını ilçemize kazandırdık, 23 parkımızı da yeniledik. Aydos Sosyal Tesisleri, Aydos Kalesi ve diğer kiraladığımız yerlerle 900 dönüme yakın bir alanı halkımızın istifadesine açmış olacağız."



Keskin, mülkiyet ofisinin yan tarafında, işçi lokalinin yanı sıra özellikle gençler için inovasyon, girişimcilik, bilim ve teknoloji merkezlerinin açılacağını da belirtti.



"TBMM'den özel yasa çıkarttırdık"



İlçedeki hizmetler konusunda bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ciddi destek gördüklerini aktaran Keskin, şöyle konuştu:



"Başbakanlığı döneminden başlayan ve bugüne kadar devam eden süreçte her sıkıştığımızda kendisine gittik, desteklerini talep ettik. Cumhurbaşkanımıza Sultanbeyli'yi anlattık. Onun takdiri ve desteğiyle 2011 yılında Sultanbeyli'de çalışma yapılabilmesi için önce Bakanlar Kurulu kararı çıkarttırdık. Bu kararla adımlarımızı attık ve çalışmalarımızı yaparken şunu fark ettik ki hakimlerin ifade ettiği gibi özel yasa çıkmadan bu iş çözülemezdi ve ilk olarak TBMM'den özel yasa çıkarttırdık."



Özel yasa çıkarma şartlarının zor olduğuna dikkati çeken Keskin, şöyle devam etti:



"Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde hiçbir vilayet ya da ilçe için TBMM'den iki özel yasa çıkmış değil. Özel yasa çıkartmak zordur, şartları zorlarsınız oluşturursunuz. Bir tane özel yasa çıkarttırırsınız. Biz, Allah'a şükür iki özel yasa çıkarttırdık. Çünkü birinci özel yasayla çalışmalarımızı devam ettirirken 3 milyon metrekarelik alanı, hisseli tapuyu, takas yöntemiyle uhdemize aldık. Sonrasında önümüze çıkan mahkeme kararları ve zorluklar nedeniyle ikinci özel yasayı çıkarttırarak meseleyi kökünden hallettik. Konuyla ilgili kafa karışıklığı var ve bunun sebepleri var. Bugün, Sultanbeyli'de arazisi olmadığı halde hisseli tapusu olan şahısların ve şirketlerin tapularını almakla kalmadık, Sultanbeyli'deki hisseli tapuların tamamını da yasalar gereği belediyemize almış olduk."



"Bizim meselemiz vatandaşlarımıza tapularını hemen verebilmek"



Keskin, hisseli tapuların tamamının Sultanbeyli Belediyesi tarafından devralındığına işaret ederek, "Aldığımız bu hisseli tapuları hemen vatandaşlarımıza verebilmek için Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile bir anlaşma imzaladık ve 1561 dahil olmak üzere ilçemizin hisseli parsellerin olduğu tüm alanlarda arazi tespit çalışmalarını başlattık. Çalışmaların bittiği her noktada vatandaşlarımıza tebligatlar gönderdik ve tapularını kendilerine takdim ettik." diye konuştu.



Daha önce vatandaşların konuya ilişkin bilgi almaları ya da işlem yapabilmeleri için belediye binasında birim birim gezdiğini anlatan Keskin, mülkiyet ofisiyle birlikte vatandaşların rahat hizmet almalarının sağlanacağını belirtti.



Keskin, mülkiyet devri konusunda hukuki ve ekonomik anlamda vatandaşların lehine olabilecek tüm şartları değerlendirdiklerini, buna yönelik yasa hazırladıklarını anlatarak, "Bizim meselemiz vatandaşlarımıza tapularını hemen verebilmek. Burada 2B'den istifade ettik. 2B'nin bütün güzelliklerini aldık. Ne vardı 2B'de? 2B'de 400 metrenin altındaki parsellerde yüzde 50'lik indirim vardı. Aynısını hisseli parsellere de getirdik. Donatı alanında yeri olan vatandaşlarımızın haklarını yasal güvenceye aldık. Bununla beraber vatandaşlarımızdan özellikle 2004-2009 yılları arasında belediyemize müracaat eden ve sonrasında hisseli tapusunu da alan hemşehrilerimize ücretsiz tapularını teslim ediyoruz." ifadelerini kullandı.



"İmar Barışı" ile bu mülkiyet meselesinin karıştırıldığına değinen Keskin, "İmar Barışı"nın tüm Türkiye'yi ilgilendirdiğini, iki konunun birbirinden bağımsız olduğunu vurguladı.



Vatandaşlar tapuları ister bir günde isterlerse bir yılda alabilecek



Keskin, şöyle devam etti:



"Müracaat eden bütün vatandaşlarımız tebligatını aldığında ister bir gün sonra ister bir yıl sonra gelip tapusunu alabilir. Neden? Çünkü ekonomik durumlarını da biliyoruz. O yüzden bir yıl içerisinde hazırlanmalarını arzu ettik. Nakit ödemelerde ekstra yüzde 20'lik bir indirim daha var. Yarısı peşin, yarısı taksit, yüzde 50'lik indirimin üzerine yüzde 10'luk bir indirim daha var. En önemlisi vatandaşımız arzu ederse 5 yıl taksit süreci var. Yani müracaat süresiyle beraber 6 yıllık bir zamanı sizlere sunmuş olduk. Bizim derdimiz para kazanmak değil, bizim derdimiz sizin meselenizi çözmek."



"Bu çözümün olmasını ticari olarak veya siyasi olarak hazmedemeyenler olabilir"



Atılan tüm adımlarda vatandaşlara zarar vermemek için büyük gayret sarf ettiklerini aktaran Keskin, "Dediler ki; sizi kandırıyorlar, buradan gönderecekler, zenginlere peşkeş çekecekler, TOKİ gelecek, yakacak-yıkacak, sizi tekrar geldiğiniz Anadolu'ya gönderecek... Bu cümleleri çok duydunuz. Şimdi hisseli parsellerle ilgili bu çözümün olmasını ticari olarak veya siyasi olarak hazmedemeyenler olabilir. Onlar her türlü tezviratı yapabilirler. Yapıyorlar da zaten. Bu konuda mülkiyet ofisimiz var, birimlerimiz var. Müracaat ettiğinizde sağlıklı ve doyurucu bilgileri veririz, hiç endişeniz olmasın." değerlendirmesinde bulundu.



Bazı kesimlerin tapuların bu dönemde verilmesinin yerel seçime yönelik bir çalışma olarak değerlendirdiğini anlatan Keskin, "Tapu meselesine bu vakte kadar hiçbir zaman siyasi bir gözle bakmadım. Siyaseten değerlendirilecekse öyle bir imkan olsaydı şimdi değil de bir sene önce vermiş olurduk." ifadelerini kullandı.



Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay ise 110 yıllık tapu ve mülkiyet problemini çözen Keskin ve belediye çalışanlarını tebrik ettiğini dile getirdi.



Mülkiyet ofisinin herkese hayırlı olmasını dileyen Kubilay, "Bu problemin çözülerek bu aşamaya gelmesinde başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, TBMM Başkanımıza, hükümetimize, ilçe başkanlarımıza, Sultanbeyli Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum." dedi.



Konuşmaların ardından bazı hak sahiplerine tapuları dağıtıldı. Ardından, Keskin ve Kubilay mülkiyet ofisinin açılış kurdelesini katılımcılarla birlikte kesti.



Keskin ve Kubilay program sonunda mülkiyet ofisini ziyaret ederek, çalışanlardan bilgi aldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan İstanbullulara Müjde! Gebze-Halkalı Hattı 10 Mart'ta Açılacak

Vatandaştan 'Dışarıdan Poşet Getirme Yasağı'na Büyük Tepki

Şirinevler'de Otobüs Durağı Trafiği Havadan Görüntülendi

Yurt Dışında 5 Milyon Türk Yaşarken, 3 Ülkede Hiç Türk Yok