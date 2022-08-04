Görüntü dökümü---- ---- --- - ---- ----Kazanın ardından iki grubun kavga etmesi (cep telefonu)-Polisin yanında birbirine saldıranlar (cep telefonu)-Tarafların polis tarafından ayrılması (cep telefonu)-Polisin kalabalığı dağıtması (cep telefonu)-Muhabir anons (Gamze ŞİMŞEK)-Caddeden görüntü-Genel ve detay

Sultanbeyli'de öğle saatlerinde iki aracın kazası sonrası çıkan tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Kaynak: DHA

Fatih, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › SULTANBEYLİ'DE TRAFİK KAZASI SONRASI TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA KAMERADA - Son Dakika

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