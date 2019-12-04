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Sultanbeyli'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı 4 yaralı
6 saat önce
SULTANBEYLİ'DE ÖĞRENCİ SERVİSİYLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI (2) (Aktüel)
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 07:01 Kaynak: DHA
SULTANBEYLİ'DE ÖĞRENCİ SERVİSİYLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI (2) (Aktüel)
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