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Sultanbeyli'de okulda deprem paniği güvenlik kamerasında

8 dakika önce

Sultanbeyli'de okulda deprem paniği güvenlik kamerasındaİSTANBUL - Sultanbeyli'de bir lisede yaşanan deprem paniği saniye saniye kaydedildi.

Sultanbeyli'de okulda deprem paniği güvenlik kamerasında

İSTANBUL - Sultanbeyli'de bir lisede yaşanan deprem paniği saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde öğrenciler toplu halde çıkıyor.

İstanbul'da yaşanan deprem bir çok ilçede yaşandı. Sultanbeyli'de bir lisede deprem sırasında öğrencilerin toplu halde okuldan çıkma anları kameralara yansıdı. Görüntülerde deprem sonrası öğrenciler hızla okulu boşaltıyor ve bahçede toplanıyor.

Sultanbeyli'de okulda deprem paniği güvenlik kamerasında

Sultanbeyli, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:35 Kaynak: İHA
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