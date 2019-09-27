Sultanbeyli'de okulda deprem paniği güvenlik kamerasında
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Sultanbeyli'de okulda deprem paniği güvenlik kamerasındaİSTANBUL - Sultanbeyli'de bir lisede yaşanan deprem paniği saniye saniye kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:35 Kaynak: İHA
Sultanbeyli'de okulda deprem paniği güvenlik kamerasında
İSTANBUL - Sultanbeyli'de bir lisede yaşanan deprem paniği saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde öğrenciler toplu halde çıkıyor.
İstanbul'da yaşanan deprem bir çok ilçede yaşandı. Sultanbeyli'de bir lisede deprem sırasında öğrencilerin toplu halde okuldan çıkma anları kameralara yansıdı. Görüntülerde deprem sonrası öğrenciler hızla okulu boşaltıyor ve bahçede toplanıyor.
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