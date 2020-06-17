Sultanbeyli'de okullar LGS sınavı için hazır - Son Dakika

Sultanbeyli'de okullar LGS sınavı için hazır
20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için Sultanbeyli'de okullar hazır hale getirildi.
20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için Sultanbeyli'de okullar hazır hale getirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sınav için belirlediği ilçedeki okullar Sultanbeyli Belediyesi tarafından dezenfekte edildi. Okul bahçelerinde sosyal mesafe noktaları oluşturuldu ve girişlere dezenfektanlar yerleştirildi.
Koronavirüs ile mücadele çalışmalarına devam eden Sultanbeyli Belediyesi, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan LGS sınavı için okulları dezenfekte etti. Okul bahçelerini de dezenfektanlarla yıkayıp sosyal mesafe noktaları oluşturan belediye, okul girişlerine de öğrenciler için el dezenfektanları yerleştirdi ve sınıfları da dezenfekte etti. İnsan sağlığının her şeyden önce geldiğini belirten Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Çocuklarımızın sağlığı bizim için çok önemli. Bu kapsamda sınava girecek çocuklarımızın huzur ve sağlığı için belirlenen okullarımızda detaylı dezenfekte çalışmaları yaptık. Aldığımız önlemlerle okullarımızı yavrularımıza hazır hale getirdik. Öğrencilerimiz ve ailelerinin içleri rahat olsun. Bu bakımdan öğrencilerimizden tek beklentimiz sınavlarına konsantre olmaları. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum, Allah hepsine zihin açıklığı versin" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 01:08 Kaynak: DHA
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