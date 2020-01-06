SULTANBEYLİ'DE OKULUN RÖGARI TAŞTI; DERSLERE ARA VERİLDİ - Son Dakika
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SULTANBEYLİ'DE OKULUN RÖGARI TAŞTI; DERSLERE ARA VERİLDİ

6 saat önce

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHASultanbeyli'de şiddetli yağış nedeniyle bir ortaokulun rögarı taştı.

SULTANBEYLİ'DE OKULUN RÖGARI TAŞTI; DERSLERE ARA VERİLDİ, System.String[]

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Sultanbeyli'de şiddetli yağış nedeniyle bir ortaokulun rögarı taştı. İhbar üzerine okula belediye ekipleri sevk edildi. Öğrenciler tahliye edilerek derslere ara verildi.

Şiddetli yağış nedeniyle Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 4 katlı Şehit İhsan Yıldız İmam Hatip Ortaokulu'nun bodrum katındaki rögar taştı. Okul yönetimi durumu İSKİ ekiplerine bildirdi. Okulun zemin katı sularla doldu. Su seviyesi yaklaşık 10-12 santimetreyi buldu. Oluşan su baskını nedeniyle okulda sık sık elektrikler kesildi. Okul yönetimi rögarın taşması nedeniyle öğrencileri okuldan tahliye etti. Derslere ara verildi. Okulda görevli öğretmenler çizmelerini giyerek suları tahliye etmeye çalıştı. İSKİ vidanjörünün okula gelip çalışma yapması bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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-Muhabir anons (Gamze Şimşek)

-Su baskını yaşanan okul

-Öğretmenlerin çizmelerle su tahliyesi yapmaya çalışması

-Su basan zemin kattaki odalar(cep telefonu)

-Taşan tuvaletler (cep telefonu)

-Genel ve detay


Sultanbeyli, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:27 Kaynak: DHA
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