Sultanbeyli'de okulun rögarı taştı; derslere ara verildi - Son Dakika

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Sultanbeyli'de okulun rögarı taştı; derslere ara verildi
6 saat önce
SULTANBEYLİ'de şiddetli yağış nedeniyle bir ortaokulun rögarı taştı.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:33 Kaynak: DHA
SULTANBEYLİ'de şiddetli yağış nedeniyle bir ortaokulun rögarı taştı. İhbar üzerine okula belediye ekipleri sevk edildi. Öğrenciler tahliye edilerek derslere ara verildi.
Şiddetli yağış nedeniyle Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 4 katlı Şehit İhsan Yıldız İmam Hatip Ortaokulu'nun bodrum katındaki rögar taştı. Okul yönetimi durumu İSKİ ekiplerine bildirdi. Okulun zemin katı sularla doldu. Su seviyesi yaklaşık 10-12 santimetreyi buldu. Oluşan su baskını nedeniyle okulda sık sık elektrikler kesildi. Okul yönetimi rögarın taşması nedeniyle öğrencileri okuldan tahliye etti. Derslere ara verildi. Okulda görevli öğretmenler çizmelerini giyerek suları tahliye etmeye çalıştı. İSKİ vidanjörünün okula gelip çalışma yapması bekleniyor.
- İstanbul
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