Sultanbeyli'de Orman Yangını (1)

Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - SULTANBEYLİ'de ormanlık alanda yangın çıktı.

Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - SULTANBEYLİ'de ormanlık alanda yangın çıktı.



Sultanbeyli Aydos Ormanı'nda saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangını söndürmek için itfaiyenin çalışması sürüyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Çin'de Çift Katlı Yolcu Otobüsü Cayır Cayır Yandı: 26 Kişi Can Verdi

Atatürk Havalimanı'ndan Son Kez Yapılacak Tarihi Uçuşa Yoğun İlgi Var

Devlete Her Yıl 822 Milyon Avro Arazi Kullanım Kirası Ödeyecek"

İstanbul Havalimanı'nın Yıllık Arazi Kullanım Kirası 822 Milyon Euro