SULTANBEYLİ'DE ORMAN YANGINI (1)
43 dakika önce
Sultanbeyli'de ormanlık alanda yangın çıktı.
Sultanbeyli
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:35 Kaynak: DHA
'de ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangına orman ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı
Görüntü dökümü:
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-Cep telefonu
-Alevlerden görüntü
-Alevlere müdahale edilmesi
-Genel ve detaylar
- İstanbul
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