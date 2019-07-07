Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de orman yangını (1)
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Sultanbeyli'de orman yangını (1)

47 dakika önce

SULTANBEYLİ'de ormanlık alanda yangın çıktı.

Sultanbeyli'de orman yangını (1), System.String[]
SULTANBEYLİ'de  ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangına orman ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:43 Kaynak: DHA
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