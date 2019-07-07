Sultanbeyli'de orman yangını (1)
47 dakika önce
SULTANBEYLİ'de ormanlık alanda yangın çıktı.
SULTANBEYLİ'de ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangına orman ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:43 Kaynak: DHA
- İstanbul
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