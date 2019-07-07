Sultanbeyli'de orman yangını (1)

SULTANBEYLİ'de ormanlık alanda yangın çıktı.

SULTANBEYLİ'de ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangına orman ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

- İstanbul

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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