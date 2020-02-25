SULTANBEYLİ'DE ORMAN YANGINI -1 - Son Dakika

SULTANBEYLİ'DE ORMAN YANGINI -1
6 saat önce
İstanbul DHASultanbeyli'de ormanlık alanda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:29 Kaynak: DHA
İstanbul DHA Sultanbeyli
'de ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken söndürme çalışmaları devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
-----------
-Yükselen dumanlar
Son Dakika Trabzon'un Kurtuluşu gecesine katılan İmamoğlu, Kadir İnanır'la bir araya geldi Son dakika: Koronavirüs şüphesiyle Ankara Esenboğa'ya iniş yapan Tahran-İstanbul yolcu uçağından ilk görüntüler geldi Rusya'da derse alkollü giren öğretmen masadan düştü, sınıfta uyuyakaldı Ankara'da karantinaya alınan Tahran uçağı kalkmadan önce havalimanında kavga çıktı