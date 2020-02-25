SULTANBEYLİ'DE ORMAN YANGINI -1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel SULTANBEYLİ'DE ORMAN YANGINI -1 - Son Dakika

SULTANBEYLİ'DE ORMAN YANGINI -1

6 saat önce

İstanbul DHASultanbeyli'de ormanlık alanda yangın çıktı.

SULTANBEYLİ'DE ORMAN YANGINI -1, System.String[]

İstanbul DHA

Sultanbeyli'de ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken söndürme çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yükselen dumanlar


Sultanbeyli, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:29 Kaynak: DHA
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