Sultanbeyli'de orman yangını -1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de orman yangını -1 - Son Dakika

Sultanbeyli'de orman yangını -1

6 saat önce

SULTANBEYLİ'de ormanlık alanda yangın çıktı.

Sultanbeyli'de orman yangını -1, System.String[]

SULTANBEYLİ'de ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken söndürme çalışmaları devam ediyor.


İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:30 Kaynak: DHA
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