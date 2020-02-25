Sultanbeyli'de orman yangını -1 - Son Dakika

Sultanbeyli'de orman yangını -1
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SULTANBEYLİ'de ormanlık alanda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:30 Kaynak: DHA
SULTANBEYLİ'de ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken söndürme çalışmaları devam ediyor.
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