Sultanbeyli'de orman yangını (2)

SULTANBEYLİ'de ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale etti. Havadan helikopterle de alevlere müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

- İstanbul