Sultanbeyli'de Orman Yangını (2) (Havadan Görüntülerle)
1 saat önce
Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - SULTANBEYLİ'de ormanlık alanda yangın çıktı.
Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA
- SULTANBEYLİ'de ormanlık alanda yangın çıktı. Sultanbeyli
Aydos Ormanı'nda saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangını söndürmek için itfaiyenin çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 06:36 Kaynak: DHA
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