Sultanbeyli'de orman yangını (3)
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Sultanbeyli'de ormanlık alanda yangın çıktı.
Sultanbeyli
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:22 Kaynak: DHA
'de ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale etti. Havadan helikopterle de alevlere müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
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