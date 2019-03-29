Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de Orman Yangını

Sultanbeyli'de Orman Yangını

1 saat önce

Sultanbeyli'deki Teferrüç Ormanı'nda çıkan yangın, Orman Bölge ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Sultanbeyli'deki Teferrüç Ormanı'nda çıkan yangın, Orman Bölge ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, yangın ihbarının ardından olay yerine çok sayıda polis, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Orman arazözleri ve itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:06 Kaynak: AA

Polis, İtfaiye, Sultanbeyli, Güncel
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