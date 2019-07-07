Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de orman yangını
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Sultanbeyli'de orman yangını

32 dakika önce

Sultanbeyli'de çıkan orman yangını, helikopter destekli müdahale ile kısa sürede söndürüldü.

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Sultanbeyli'de çıkan orman yangını, helikopter destekli müdahale ile kısa sürede söndürüldü.
Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Akıncılar Caddesi mevkisinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve Sultanbeyli itfaiyesi bölgeye sevk edildi.
Havadan helikopterin de destek verdiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmalar da devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:43 Kaynak: AA
Sultanbeyli, Battalgazi, Akıncılar, Güncel
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