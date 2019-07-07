Sultanbeyli'de orman yangını
32 dakika önce
Sultanbeyli'de çıkan orman yangını, helikopter destekli müdahale ile kısa sürede söndürüldü.
Sultanbeyli
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:43 Kaynak: AA
'de çıkan orman yangını, helikopter destekli müdahale ile kısa sürede söndürüldü.
Sultanbeyli Battalgazi
Mahallesi Akıncılar
Caddesi mevkisinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve Sultanbeyli itfaiyesi bölgeye sevk edildi.
Havadan helikopterin de destek verdiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmalar da devam ediyor.
Bahçesinde baktığı kedilerin sesine uyanıp yanmaktan kurtuldu
Ekrem İmamoğlu: CHP'nin tüm üyelerinden bir isteğim var
AK Partili vekil, pazarın iş günü, cumanın tatil olmasını istiyor
Son dakika! Fenerbahçe Vedat Muriç'i transfer etti